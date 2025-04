Egy nemrég tett elszólás csak ráerősít a pletykára.

Árpa Attila – amellett, hogy kemény kritikát fogalmazott meg Hajós Andrásról – a napokban megerősítette, hogy új évadot kap Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című krimireality, melynek idegtépő játékában ezúttal is celebek vesznek részt, akiknek mentális erőre és jókora taktikai érzékre is szükségük van ahhoz, hogy a végére járhassanak, kiben bízhatnak meg. A színész-producer egyúttal azt is elárulta, kiket látna szívesen a taktikai-pszichológiai reality kerekasztala körül: Majkával, Curtisszel, Sebestyén Balázzsal, Kajdi Csabával és Puzsér Róberttel például szívesen forgatna, ám kiemelte, nem mindenkinek való ez a játék.

Úgy tűnik azonban, két szereplő neve mostanra kiszivárgott: bár Árpa Attila elmondása szerint még zajlanak a castingok, keresik a játékosokat, a story.hu szerint azonban az a szóbeszéd terjed, hogy Tóth Vera és húga, Tóth Gabi is szerepelnek az új évadban. A Reddit kibeszélő fórumán ráadásul vannak, akik tudni vélik, hogy egyikük áruló, másikuk ártatlan lesz. Erre a pletykára csak ráerősít a tény, hogy Tóth Gabi a minap arról mesélt követőinek a TikTokon, hogy rengeteg megkeresést kapott a nyári időszakra, beleértve a fellépéseket és tévés munkákat is.



„Szépen jönnek be a munkák, már egy csomó fellépést lekötöttek nekem erre a szezonra. Lesznek meglepetések is, amiről még nem beszélhetek, de nagyon boldog vagyok” – árulta el az énekesnő.