Izgalmas fazont választott a vörös szőnyeges eseményre az énekesnő, akit napokon belül kilőnek az űrbe.

Katy Perry is hivatalos volt a díjátadó gálára, melyen a világ legkiemelkedőbb kutatóit díjazták a fizika, a matematika és az élettudományok terén szombat este Los Angelesben. Az évente átadott Breakthrough-díjat, amely egy 3 millió dolláros elismerés, gyakran emlegetik a tudomány Oscarjaként, melyhez hasonlóan itt is van vörös szőnyeges bevonulás. Az énekesnő nem is bízta a véletlenre, milyen szettben jelenik meg a gálán: választása egy ezüst flitteres, kapucnis és egyben illúziókeltő Gaurav Gupta-ruhára esett, melyben minden tekintetet magára szegezett.

Az RCFA beszámolója szerint a Lifetimes című dal előadója ugyan nem nyúlt mellé a 2024-es tavaszi kollekcióból származó darabbal, melynek ügyesen elhelyezett kivágásai kiemelték az egygyermekes énekesnő dekoltázsát, a szett azonban mégsem volt teljesen hibátlan, az áttetsző tüll részlet ugyanis elütött Perry bőrtónusától. Pedig ez lenne az ún. meztelenruha egyik különlegessége.

Az énekesnőre egyébként történelmi küldetés vár: néhány napon belül az űrbe indul a Blue Origin New Shepard rakétájának fedélzetén. Csatlakozik még hozzá Lauren Sanchez, a Blue Origin alapítójának, Jeff Bezosnak a menyasszonya, valamint Gayle King, a CBS műsorvezetője is.

5 Galéria: Katy Perry a vörös szőnyegen Galéria: Katy Perry a vörös szőnyegen (Fotó: Craig T Fruchtman / Getty Images Hungary)

(via PageSix)