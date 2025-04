Fotón, ahogy szorosan egymást ölelik.

Elton John és Madonna között évtizedes harag állt fenn, ugyanis a brit zenész korábban többször is megvádolta az énekesnőt azzal, hogy playbacket használ a koncertjein. Az amerikai énekesnőt persze nem kellett félteni, hiszen nem maradt adósa a pályatársának: mindannyiszor kikérte magának a vádakat, majd beolvasott Eltonnak. Most viszont maga a popdíva jelentette be az Instagramján, hogy elásták a csatabárdot és véget vetettek az évtizedes viszályuknak.

Emlékszem, amikor középiskolás voltam, egy este kiosontam a házból, hogy lássam Eltont élőben fellépni Detroitban. Felejthetetlen előadás volt, amely segített megérteni a zene átalakító erejét. Az, hogy láthattam őt fellépni akkor, megváltoztatta az életemet. Mindig is kívülállónak éreztem magam, amikor felnőttem, és az, hogy láttam őt a színpadon, segített megérteni, hogy nem baj, ha más vagyok, ha kitűnök, vagy ha a kevésbé járt utat választom. Valójában ez elengedhetetlen volt

– írta bejegyzésében Madonna, hozzátéve: az évtizedek során fájt neki a tudat, hogy valaki, akit annyira csodált, nyilvánosan osztotta a vele mint művésszel szembeni ellenszenvét.

Madonna végül úgy döntött, elmegy a Saturday Night Live-ba, ahol legutóbb Elton John volt a zenei sztárvendég, majd bement hozzá a színfalak mögé, hogy láthassa.

Amikor találkoztam vele, az első dolog, ami elhagyta a száját, az volt, hogy »Bocsáss meg!«, és a köztünk lévő fal leomlott. […] Aztán azt mondta, hogy írt nekem egy dalt, és hogy szeretne együttműködni velem. Olyan volt, mintha minden beteljesedett volna!!!

Elton John is hozzászólt az énekesnő bejegyzéséhez, és bocsánatot kért a „nagyszájúsága” miatt: „Hálás vagyok, hogy tovább tudunk lépni. Egyre jobban elkeserít a világban jelenleg tapasztalható megosztottság. Téged és engem is teljes szívvel elfogadtak és befogadtak olyan közösségek, amelyek világszerte veszélyben vannak. Összefogással remélem, hogy nagyszerű dolgokat tudunk megvalósítani azok számára, akiknek valóban szükségük van a támogatásra. És nagyon jól fogunk szórakozni közben!!!” – fogalmazott.