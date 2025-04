Majoros Péter, azaz Majka nemrég Hajós András és Linczényi Márkó vendége volt a Probléma című podcastben, melyben nem egy problémát veséztek ki, hanem a bocsánatkérés volt a téma. A rapper-műsorvezető többek között azt is elmesélte, miért kellett bocsánatot kérnie Ózdon a boltostól, miért fontos neki kiállni mások igazságáért még akkor is, ha ezek olyankor óriási vitát szülnek, de az adásból az is kiderült, hogy az X-Faktor mentora mennyire haragtartó az otthoni vitákban.

Majka az egyik vakvágányra futott barátságáról is említést tett. Mint mondta, az egyik haverjával azért hidegültek el, mert a férfi választottja nem kedvelte őt.

„Van egy olyan gyerekkori barátom, akivel a kapcsolatom megszakadt, pedig nagyon sokáig dolgoztunk együtt, és ez nekem a mai napig fáj. Velem jött fel Budapestre, dolgoztunk is együtt. Mára kialakított egy stabil egzisztenciát, jól él. Megnősült, és a feleségével az első pillanattól kezdve nem értettük meg egymást. Éreztem, hogy a sráccal fokozatosan távolodunk el, merthogy otthonról lehet kapja ezt a hátszelet. Bennem volt egyszer-kétszer, hogy felhívom részegen, és elmondom neki, rohadjál meg, mennyi mindenen keresztül mentünk együtt, és a közelben laksz, mégis évente egyszer beszélünk, akkor is csak üzleti ügy miatt” – mesélte Hajóséknak Majka, hozzátéve, olyanra is volt példa, hogy ő szakította meg a kapcsolatot egy, a szívéhez közel álló emberrel.

Van egy olyan barátom, aki rettentően hiányzik a társaságunkból, de úgy viselkedett egy szituációban, ahogy nem kellett volna, és ez már a sokadik alkalom volt. Nagyon nagy kés volt a gyomromba, de el kellett őt engednem. A mai napig, ha találkozunk köszönünk egymásnak, de megszűnt az, ami egykor volt

– idézte a story.hu a tévést.