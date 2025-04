A Wednesday 22 éves sztárja valami olyasmit tett az arcával, ami kiborította a rajongókat.

Mostanra bejárták az internetet azok a felvételek, amelyek új filmje, a Hurry Up Tomorrow című thriller népszerűsítésekor készültek Jenna Ortegáról. A 22 éves színésznő a napokban a Las Vegasban megrendezett CinemaConon jelent meg, ám meglehetősen új stílusban, ami miatt a mozirajongók alig ismertek rá a vörös szőnyegen: volt, aki megjegyezte, biztos valamilyen szépészeti beavatkozással élt, annyira más lett az arca.

A Wednesday című Netflix-sorozat főszereplője – a második évada már biztos, hogy idén jelenik meg – a szemöldökével keltette fel igazán a figyelmet, amelyet kiszőkíttetett. A szokásosnál vékonyabbra szedett, világosabb szemöldöke ugyanis teljesen más keretet adott arcának; ezért tűnhetett úgy, mintha túlzásba vitt volna valamilyen kozmetikai kezelést.

A színésznő új stílusa a TikTokon is vita tárgya lett, de a szettje is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rajongók szokatlannak találják Ortega megjelenését. A sorozatsztár ugyanis amellett, hogy kigombolt, kasmírmintás ingéhez egy levendula lila blézert viselt egy árnyalatban kissé elütő rövidnadrággal, egy vöröses beütésű hajszínre váltott, és a már megszokott frufruját is elkezdte növeszteni.

Jenna Ortega stílust váltott

