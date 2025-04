Az 55 éves énekesnő hamarosan beveszi az MVM Dome-ot.

Jennifer Lopez a minap jelentette be, hogy a nyáron turnéra indul, Up All Night – Live in 2025 című exkluzív turnéja egyik állomása pedig Budapest lesz. Az énekes-színésznő július 20-án lép fel az MVM Dome-ban, amit már most úgy emlegetnek, mint az év buliját, igaz, a jegyárakat nem aprózták el. J.Lo mindenesetre alig várja, hogy újra színpadra lépjen, üzent is erről rajongóinak.

Minden nemzetközi JLovernek üzenem, ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Már alig várom, hogy újra színpadra lépjek, és személyesen is láthassalak titeket. Túl rég volt már. Felejthetetlen nyár elé nézünk!

– harangozta be koncertturnéját a TikTokon is J.Lo.