A Hunyadi sorozat sztárja megosztotta a nevével kapcsolatos titkot: valójában nem is a Gellért az első neve.

Kádár L. Gellért a minap a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában vendégeskedett, melyben többek között arról is mesélt, hogyan jutott el a rekordokat döntő, a TV2-n látható Hunyadi című sorozat főszerepéig. Az erdélyi származású színész hirtelen került a figyelem középpontjába, ezért azt is elárulta, hogyan viseli a régóta vágyott figyelmet, valamint hogyan építette tudatosan a testét Hunyadi János szerepére.

A 29 éves színész az adásban a nevével kapcsolatos titokról is lerántotta a leplet: mint kiderült, valójában nem is a Gellért az első neve. Hogy mit jelent a nevében az L betű, azt mondta:

László. Egyetlen egy emberre emlékszem, aki Lacizott, egy gyerekkori osztálytársam, de rajta kívül senki más, úgyhogy Gellért vagyok

– tisztázta Kádár L. Gellért, aki egy vallásos, de egyszerű háromszéki családból jön, anyja varrónő, apja harangozó a zabolai katolikus templomban, de ritka, ha valaki tudja, hol van Zabola település, ahol felnőtt.

Lassan tíz éve fordult a színészi pálya felé, ám nem volt megelégedve magával.

„Ezt a testet, hogy így nézek ki, tudatosan én tettem ilyenné. Ez az én páncélom a külvilággal szemben. Ez védett meg attól, ami kívülről jött, akár beszólások, akár vélemények. Az, hogy napról-napra láttam a változást, váó, megjelent egy olyan izom, ami addig nem létezett. Rájöttem, hogy ez olyan, mint a szobrászat, és bármi lehetséges” – vélekedik a színész, aki izmai tökéletesítésére napi 2-3 órát is szán, évek óta saját testsúlyos edzéseket végez.