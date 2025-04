Ahogy azt a Blikk megírta, egy friss hír szerint jelentősen több büntetést fizethetnek a káromkodásért Oroszországban, mint ezidáig. Ugyan már eddig is büntették ezt az országban, de csak párezer forintnyi összegig, valamint 15 napos szabadságvesztés is kiszabható volt. Most viszont a tízszeresére növelték az összeget, így akár 47 ezer forintnyi rubelbe is kerülhet a nyilvános szitkozódás. Mint kiderült, a tervek szerint még azokat a koncertszervezőket is büntetnék, akik a színpadon káromkodó zenekart hívnak.

A hír kapcsán a lap Pityinger László Dopemant kérdezte meg a véleményéről, aki elmondta, nem tartja jónak, ha állami és hatalmi eszközökkel akarják nyirbálni a vélemény- és a szólásszabadságot, egyáltalán az emberi működést. Megjegyzi, szerinte sokkal jobb, ha úgy mutatnak példát az illetékesek, hogy az ember azt szívesen követi és jó érzéssel teszi.

Dopeman arra is válaszolt, mit gondol a jelenleg magyarországi helyzetről:

Magyarországon mindenki azt csinál, amit akar, szerintem a világ egyik legszabadabb országa vagyunk. A hatalmi játszmákba ugyan időnként behoznak dolgokat, mint most például a Pride ügyét. Elsütik, hogy ez be lesz tiltva, azt meg nem szabad, de a nap végén mégis újra mindent lehet.

A rapper felidézte, hogy amikor először jelentek meg a saját zenei stílusukkal, sokakat sokkoltak, mert akkoriban más volt a közbeszéd, de úgy emlékszik, a koncertek szabadabb nyelvezetével kapcsolatban nem igazán szóltak bele korában sem.

2012-ben, miután a Bazmeg! című dalt elkészítettem, az értelmiségi közeg fintorgott. Pár évre rá viszont elkezdtek mocskos módon káromkodni, de azt mondták rá, hogy ez intelligens káromkodás, nem proli. A művészetbe egyébként is sok minden belefér, de a helyén kell tudni értelmezni a dolgokat. Minden alkotást oda kell tenni, ahová való

Végszóként a zenész arra is válaszolt, hogy szerinte Van jó megoldás ebben a kérdésben: