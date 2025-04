Elég sűrű év elé néz a filmsztár.

Azt nem mondhatjuk, hogy szűkölködne az A-listás színészekből a Dűne-filmsorozat, iparági értesülések szerint viszont újabb arccal bővülhet Denis Villeneuve sci-fijének harmadik felvonása.

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Josh Brolin és többek közöttJason Momoa mellé az Entertainment Weekly értesülései szerint becsatlakozik Robert Pattinson is, aki állítólag Scytale-t, a Bene Tleilax nép képviselőjét alakítja majd. A karakter egy arctáncoltató, aki fel tudja venni mások alakját, valamint Frank Herbert regényében a Paul Atreides elleni összeesküvés egyik fontos szereplője.

A hírt egyelőre nem erősítette meg sem a produkció, sem a színész maga, de ha igazak az információk, Pattinson különösen sűrű hónapok elé nézhet. A Dűne 3.-t várhatóan még idén júliusban forgatni kezdik (várhatóan részben Magyarországon), de játszik majd a The Drama-ban Zendaya oldalán, sőt, Christopher Nolan Odüsszeiájában, valamint a Die, My Love-ban is feltűnik majd.