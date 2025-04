Nem tudott inkognitóban maradni.

Bár láthatóan mindent igyekezett megtenni, Sydney Sweeney mégsem tudta elkerülni, hogy a lesifotósok megörökítsék. Pedig a színésznő bő pulcsiban és farmernadrágban, kapucnival és napszemüveggel fején lépett utcára, amikor exvőlegényével, Jonathan Davinóval találkozott, ám még így is nagy feltűnést keltettek.

A 27 éves színésznő, akinek korábban is meggyűlt már a baja a nyomában kullogó lesifotósokkal, a PageSix birtokába jutott felvételek tanúsága szerint egy ebéd erejéig futott össze egykori párjával a hétvégén Los Angelesben. A 41 éves férfi a kutyáját is magára vitte a találkozóra, melynek apropóját nem lehet pontosan tudni. Annyi biztos, hogy Sweeney és Davino nemrég lefújták esküvőjüket. A színésznő arra hivatkozott, hogy túl sok a munkája, ezért nincs ideje megszervezni az esküvőt, a híresztelések szerint azonban más áll a háttérben. Sweeneyt megint egykori kollégájával, Glen Powell-lel hozták hírbe, miután lesifotókon is megörökítették őket Powell húgának esküvője előtt. A ceremóniára szintén együtt voltak hivatalosak.

Az Eufória sztárja 2018-ban vállalta fel románcát Davinóval, aki négy együtt töltött év után meg is kérte a színésznő kezét. Bár úgy tervezték, idén tavasszal hivatalosan is összekötik életüket, az esküvőt lefújták. Később arról pletykáltak, nem csupán a jegyességüket bontották fel, hanem végleg különmentek.