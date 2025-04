Már a helyszínt is tudják.

Fotó: RTL

Tavaly nyáron arról érkezett a hír, hogy szűk családi és baráti körben kötötte össze hivatalosan is az életét Csocsesz lánya, Karolina, és párja, Norbi, akivel már hat éve alkotnak egy párt. Mos pedig a mulatós király gyermekéhez hasonlóan szintén arra készül, hogy menyasszonyával, Angélával kimondják a boldogító igent.

Csocsesz korábban elárulta, hogy a televíziózásnak köszönhetően, hosszú évekkel ezelőtt ismerkedtek meg szerelmével. Kezdetben csak barátok voltak – kávézások, közös ebédek –, majd egy közös nyaralás hozta őket össze. Mint kiderült, akárcsak az eljegyzés, úgy az esküvő is a Balatonnál lesz, mégpedig Szőlősgyörökön.

„Az ottani polgármester régi jóbarátom, számos barátom él arra, nyáron a kollégák közül is sokan vannak lent, a Balatonnál, már csak a fellépések miatt is. Merthogy júniusra, egy pénteki napra tűztük ki az esküvőt. Tudom, hogy a kollégáknak és nekem is egy nyári szombat mit jelent, ezért választottuk a pénteket” – mesélte Csocsesz a Storynak.

A polgári és egyházi ceremónia után a lakodalmat a helyi művelődési házban tartják majd, Csocsesz pedig duplán ünnepel:

Előző nap kerek születésnapot ülök, másnap megnősülök, így ez az esküvő ajándék nekem. Angélának meg az az ajándék, hogy feleségül veszem

– fogalmazott.