Hatalmasat nőttek az egykori sztárpár csemetéi.

Megan Fox pár héttel ezelőtt adott életet Machine Gun Kelly-vel közös gyermekének, egy kislánynak, akinek érkezéséről a szülők Instagram oldalukon számoltak be. Bár a rapper és a színésznő még novemberben, a pici világra jötte előtt szakítottak, közösen tervezik nevelni babájukat – ahogyan azt Fox az előző házasságából született gyermekeivel is teszi.

Mint ismert, Brian Austin Greennel három közös fiuk van: Noah 12-, Bodhi 10-, Journey pedig 8 éves múlt, de meglehetősen ritkán állnak a nyilvánosság elé.

Épp ezért megy ritkaságszámba az a kedves családi fotó, amit n evelőanyjuk, az amerikai Dancing with the Stars -ból ismert Sharna Burgess osztott meg róluk a minap Instagram oldalán. A képen ő és vőlegénye, Green, valamint közös gyermekük, a kétéves Zane is látható a srácokon kívül, fagyizás közben, hatalmas mosollyal az arcukon: