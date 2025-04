Sokat változott azóta mindkettejük élete.

Kristen Stewart újra együtt volt látható egykori kedvesével, Michael Angaranóval, akivel a Sacramento című film Los Angeles-i premierjén vettek részt. Az egykori szerelmesek közösen szerepeltek a Beszélj! című amerikai filmdrámában. Most a duó Michael Cera oldalán újra együtt játszanak majd a hamarosan érkező vígjátékban, amely egy rögtönzött kaliforniai útról szól.

Az alkotásban egyébként szerepet kapott Stewart exének felesége is Maya Erskine, így látszólag mindkét fél képes volt teljesen maguk mögött hagyni a múltjukat. Mint ismert, nagyot fordult a világ a 34 éves Oscar-jelölt színésznővel, hiszen ő is jegyben jár kedvesével. Mint ismert, Kristen Stewart és barátnője még 2013-ban, egy filmforgatáson találkoztak először, kapcsolatuk azonban csak négy évvel ezelőtt kezdődött. Az eljegyzésre 2021 novemberében került sor, amikor is Meyer tette fel a nagy kérdést az Alkonyat sztárjának, aki korábbi interjúiban már elárulta: alig várja, hogy hozzámehessen kedveséhez.