A kamasz fiú nem értette, hogy az énekesnő honnan vette ehhez a bátorságot.

Mariah Carey úgy néz ki, kamasz fia, Moroccan Cannon szemében elég cikinek számít, a minap legalábbis, amikor a 13 éves fiú élő közvetítést tartott a Twitch-en, elég kellemetlenül érezte magát miatta. Az énekesnő ugyanis váratlanul megjelent Moroccan szobájában, miközben az játszott, és besétált a képbe – pontosabban a fiú válla fölött bukkant fel –, ezért egy pillanatra minden néző láthatta. Nem kellett több, elkezdtek záporozni az énekesnőt üdvözlő kommentek, amit Moroccan eléggé kínosnak talált: fogta a fejét, és többször felszólította édesanyját, valamint a szintén betoppanó ikertestvérét, Monroe-t arra, hogy menjenek ki a szobájából.

⁠Mariah Carey-nek többen írták is, hogy mennyire szeretik őt, amire az énekesnő nem volt rest reagálni: ő is beleszólt az élő közvetítésbe, mondván, mindenkit szeret ő is. Az élő adás ezen részletéhez lapozni kell az alábbi bejegyzésben.

(via PageSix)