A műsorvezető őszintén mesélt magánéletéről.

Ördög Nóra a tévéműsorok mellett a közösségi felületeken is aktívan jelen van, s bár főleg mosolygós oldalát ismerhetik a nézők, követők, de számára sem idegenek a belső vívódások – ez pedig a külvilág számára legtöbbször nem látható.

„Az elmúlt másfél évben előfordult, hogy elbizonytalanodtam a szerepeimben, amiket nőként viselek.

A közösségi média nem alkalmas a panaszkodásra, de nem akarom elhallgatni, hogy voltak nehéz pillanatok az elmúlt időszakban.

Nem akarok én lenni folyton a „bezzeg” nő, aki mindenhol bizonyít. Nekem is vannak vívódó időszakaim, és jó, hogy ilyenkor kapaszkodhatok valamibe. Van, amikor a gyermekeimbe, van, amikor a férjembe, és van, amikor a munkámba. És ezért nem tudok elég hálás lenni” – kezdte a műsorvezető, hozzátéve: ugyanakkor az elismerést, szakmai dícséretet is nehezen kezeli.

„ Inkább száz műsort levezettem volna, minthogy a színpadon vegyek át díjat. Zavarba jövök a dicsérettől, és hirtelen nem is tudok hogyan reagálni rá. A gyereknevelésben is a dicséretekben hiszek: abban próbálom erősíteni Micit és Vencit, amiben ügyesek, és rajtuk is azt látom, hogy olyankor még nagyobb kedvvel látnak neki bárminek” – idézte Ördög Nóra szavait a Bors.