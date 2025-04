Új versenyszámban kell bizonyítaniuk a szépségkirálynő-jelölteknek.

Idén nyáron egy új, jóval modernebb formában tér vissza a Miss Anglia szépségverseny, ahonnan 97 év után kikerül a bikinis felvonulás. A "régimódi" forduló helyett új versenyszámban mérhetik majd össze rátermettségüket a királynői címre áhítozó hölgyek, a döntőbe jutott megyei delegáltaknak alakjuk helyett

újraélesztési tudásukkal kell majd lenyűgözniük a zsűritagokat.

Az ötletgazda a 2024-es Miss Anglia, Milla Magee, aki nem csak a szépségverseny első plus size győztese, de főállású vízimentő is – számára tehát alapvető a szájból szájba lélegeztetés, valamint a melkaskompresszió ismerete, így viszont utódja is értékes tudással gazdagodik majd a felkészülés során. A Miss Anglia rendezője szorgalmazta Magee felvetését, sőt őszintén bevallotta, ő sem volt tisztában az alapvető újraélesztési ismeretekkel addig, míg meg nem ismerkedett Millával.

Nem ez az egyetlen érdekesség egyébként a 2025-ös Miss Anglia kapcsán: idén először a döntőbe jutott egy olyan királynő-jelölt is, akinek édesanyja 40 évvel ezelőtt szintén a Miss Anglia címért versenyzett, és egészen a top 15-ös fordulóig jutott.

(NY Post)