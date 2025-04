Másra számított az egykori modell.

Fotó: TV2

Szalontai Szilvinek váratlanul kellett feladnia a játékot a Farm VIP-ben, ugyanis rossz hírt kapott telefonon, amit Zsolti gazda közölt vele: az édesanyja kórházba került. Az exmodell azonnal csomagolt, és elhagyta a farmot, pedig nagy ellenlábasa, Kiara Lord előtte távozott a versenyből, és végre úgy érezte, a csapatával sokkal nyugodtabban tölthetik a napjaikat.

Most a Storynak adott interjút a szőkeség, melyben elmondta, nagyon sajnálta, hogy távoznia kellett, főleg olyan jó időszakban, amiben épp volt. „Úgy éreztem, egyre inkább van helyem a játékban és a döntőben is, és ezt mások is kezdték észrevenni. Ráadásul kiesett az összes ember, legfőképp Kiara, aki nélkül már tök jó volt a légkör. De a szeretteinknél nem létezik fontosabb” – árulta el a lapnak.

Mint fogalmazott, nagy vállalás volt ez a műsor a részéről, ám abszolút nem volt felkészülve arra, ami a farmon várta.

Én egy játékos vetélkedőre vállalkoztam, de helyette egy Mónika Show-ba csöppentem.De nem bántam meg, önfegyelmet, problémakezelést, sok mindent tanultam a műsor kapcsán.

A műsort után visszatérve a való életbe, azonban ismét boldog és kiegyensúlyozottnak érzi magát.