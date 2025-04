Nehéz időszakon van túl.

Mint arról az Indexen is írtunk, tavaly szeptemberben súlyos arcsérülés szenvedett Kempf Zozó profi BMX versenyző, akit azután szállították kórházba, miután egy svájci bajnokságon egy balszerencsés esés következtében megsérült. Az Exatlon, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz korábbi versenyzőjét hosszú ideig orvosi megfigyelés alatt tartották, de közben többször is hír adott az állapotáról közösségi oldalán.

Ezúttal a baleset körülményeiről, és a felépülés nehézségeiről nyilatkozott a Palikék Világa című műsorban az extrém sportoló és párja, Szente Gréta.

Megfordultam az utolsó elemen, egy ugratón, és nem is trükköztem, nem is csináltam semmit. Szerintem – persze, könnyű most már okosnak lenni – olyan szinten kikapcsolt az agyam... egy rövidzárlat volt. Megakadt a hátsó kerekem, és olyan szerencsétlenül estem, hiába volt sisak, védőfelszerelés, minden, hogy pont a betonra érkeztem, fejjel, arccal. Nem is számítottam rá, olyan volt, mintha konkrétan megfogták volna a kerekemet és kirántották volna a bringát alólam

– idézte a Blikk Kemp Zozót, aki az esést követő öt napra nem igazán emlékszik, hiszen sokszor nem volt eszméleténél.

A végeredmény: homlokcsonttörés, kicsit be is horpadt, arccsonttörés, az orrom nem tört el, szerencsére csak kiugrott, az állkapcsom pedig elmozdult. Lényegében ennyi volt, illetve az ütés következtében lett egy ödéma az agyamban.

Arra is kitért a beszélgetés során a BMX versenyző, hogy egyébként egész jól van, kezdi magát visszaépíteni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének gondjai még az egészségével.

A látásom még nem annyira javult, a jobb szemem az ödémának köszönhetően nem jó. De már elkezdtem edzeni, voltam snowboardozni. A jobb szememmel annyira nem tudok érzékelni még, az ödéma a látóideget nyomta. Azt mondták, van rá esély, hogy regenerálódjon, ezt majd az idő eldönti. Most már nagyon türelmes is vagyok, mert eddig a türelem nem tartozott a tulajdonságaim közé

– tette hozzá.