Apaként teljesen megváltozott.

Szinte hihetetlen, hogy mennyire rohan az idő, hisz Borbély Alexandra és Nagy Ervin ikerlányai, Franciska és Elza már két évesek is elmúltak. A Jászai Mari-díjas színészpár továbbra is igyekszik magánéletét távol tartani a reflektorfénytől, de időnként bepillantást engednek a mindennapjaikba. Most a Nők Lapjának adott interjút a színész édesapa, melyben arról is mesélt, hogy katartikus pillanat volt az életében az első gyereke – a már 14 éves Lola – születése.

A világra jövetel szentségének, szépségének és elképesztő erőn felüliségének megtapasztalása. A felismerés, hogy egy nő milyen mágikus erővel bír, és hogy mi, férfiak, sose kerülhetünk ehhez a szentséghez és fájdalomhoz közel. Ez az élmény a nőkről alkotott véleményemet is teljesen megváltoztatta

– idézte a 24.hu Nagy Ervint, aki hozzátette: szintén csodálatos élmény volt, amikor feleségével, Borbély Alexandrával ikerlányaik születtek.

„Prágában forgattam, ők pedig hamarabb érkeztek, mégis én lehettem az első, aki megérinthette őket az inkubátorban. Erről az jut eszembe, hogy vannak olyan gyerekek, akik ezt az érintést sosem kapják meg a szüleiktől.

Szeretném, ha minél többen azt gondolnák, az árva gyerekek szívét kell a leginkább őrizni, nekik van a legtöbb ledolgozandó hátrányuk,

és minden pénzt megér, hogy az ilyen kisgyerekek lelkét megmentsük. Szeretném, ha az erő, amelynek most a része vagyok, tudna változást hozni ebben is Magyarországon.” – jegyezte meg a 48 éves színművész.