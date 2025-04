Az énekes egy elmaszkírozott utcazenészként csapott nagy bulit egy metrómegállóban.

Ed Sheeran sosem riadt vissza attól, hogy visszatérjen gyökereihez, azaz az utcazenéléshez. Ugyan a popsztár már évek óta stadionokat tölt meg, néha egy-egy apró kis koncerttel kedveskedik rajongóinak – így tett például nemrég Indiában, a minap pedig New Yorkban is. Utóbbi esetben azonban volt egy csavar a sztoriban: úgy vonzott be a kétszemélyes Frat Poison banda tagjaként masszív közönséget egy New York-i metrómegállóban, hogy senkinek fogalma sem volt arról, hogy a fekete paróka alatt valójában Ed Sheeran és Jimmy Fallon lapul.

A Chappel Roan-sláger felcsendülése után persze a hangulat rögtön irigylésre méltó lett, a közös éneklés pedig aztán sem ért véget, hogy a két híresség felfedte kilétét, sőt, utána Sheeran legújabb számával, az Azizammal folytatódott. A műsorvezető The Tonight Show-jához készült videót itt alább meg is tekinthetik: