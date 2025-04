Nehéz időszakot tudhat maga mögött.

A Megasztár korábbi győztese élete egyik legboldogabb időszakát éli, hiszen újra rátalált a szerelem: Maczkó Miki zenei producert a munkája során ismerte meg, akivel nagyon boldog. Mint kiderült, nem volt ez mindig így, hiszen az énekesnő Lékai-Kiss Ramóna műsorában, a TV2 Titkok Ramónával című podcastben mesélt a tavalyi mélypontjáról.

Tavaly volt egy nagy mélypont az életemben, amikor kiderült, hogy endometriózissal küzdök. Pont előtte volt a Dancing with the Starsban való szereplésem, és az brutális volt. 12 órákat táncoltunk, folyamatosan mentem, semmire nem volt időm. De megtörtént a műtét, és egyszer csak megállt az élet. Otthon maradtam, lábadoztam a műtétből, voltak komplikációk is, ráadásul influenzásak is lettünk a gyerekemmel