Fotó: YouTube

Feltehetően csak kevesen tudják Várkonyi Andrásról, a Barátok közt egykori Vili bácsijáról, hogy 4-5 nyelven beszél, pontosabban beszélt valamikor. Mint mondja, fiatal kora óta foglalkoztatták a különböző nyelvek, ami munkája során is nagy hasznára vált, hiszen volt olyan szerep, amit nyelvtudása miatt kapott meg. A 75 éves színész, szinkronszínész korábban azt nyilatkozta, jól beszélt lengyelül, oroszul, franciául, és viszonylag jól tudott németül is, angolul pedig 60 éves kora után kezdett el tanulni, de van egy magyartanár-diplomája is, amire csak néha hivatkozik.

Erről legutóbbi interjújában is mesélt, kiemelve, az évek múlásával tudása némileg megkopott.

„Sajnos nem [gyakorlom az idegen nyelveket], nagyon sajnálom sokszor, amikor belegondolok, hogy milyen szinten tudtam valaha. Olyan volt, hogy kimentünk például Lengyelországba a feleségemmel hosszú-hosszú évek után, és nem tudtam megszólalni. Eltelt 2-3 nap, és jöttek-rohantak vissza a szavak és kifejezések. Egy hét után ugyanúgy beszéltem, mint azelőtt” – árulta el a színész a Kiskegyed műsorában, ahol arra is kitért, milyen szintre jutott el az angol nyelvvel.

Voltunk Amerikában majdnem három hetet a feleségemmel. Los Angelesben volt, hogy odajött hozzám egy újságíró. Nem tudta, ki vagyok, honnan tudta volna. Feltett kérdéseket a szabadságról. Rendes interjút csinált velem a helyi televízióban. A feleségem kiguvadt szemmel nézte, hogy «Hogy létezik ez?!» Nagyon jól tudtam. Igazság szerint akkor tudok igazán jól, hogy ha el tudom olvasni. Akkor beugranak a szavak, mert annyiféle nyelvjárás létezik az angolban, különösen az amerikaival vagyok bajban. Ott én el tudom mondani, amit akarok, és mindig mondom, hogy «No answer», hogy nem kell válaszolni, mert nem fogom érteni!

– mesélte az adásban a színész.