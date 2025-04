Ahogy arról a Femcafé is beszámolt, a nemrég Budapesten tartott lomtalanítás váratlan gondot okozott. Az elmúlt időszakban egyre jobban terjedő ágyi poloska fertőzést segítette elő, de a lap szerint van megoldás a problémára.

Elsődlegesen fontos, hogy elkerüljük a fertőzést, ugyanis az ágyi poloskákat nem könnyű kiszúrni, ha már megtapadtak a ruháinkon, vagy bejutottak a lakásunkba. Az apró, mindössze 4-7 milliméteres rovarok csípéskor érzéstelenítő anyagot fecskendeznek a bőrbe, így időbe telik, mire felfedezzük jelenlétüket. Alapvetően éjszaka aktívak, a szén-dioxid és a testhő alapján találják meg az alvó embert.

Ha már beférkőztek otthonunkba, ajánlott szakértők segítségét kérni kiirtásukhoz.

Azonban a megelőzés az elsődleges, ugyanis az apró rovarokat nagyon sok helyről összeszedhetjük. Tömegközlekedésen utazva is megkapaszkodhatnak a ruhánkban, de még a nevesebb szállodákban is előfordulhatnak, ha későn veszik őket észre. Utazás után érdemes bőröndjeinket és a hazahozott holmit alaposan kitakarítani, átmosni, ezzel elkerülve egy lehetséges fertőzést.

A nemrég a fővárosban tartott lomtalanítás is elősegíti terjedésüket. Ahogy arról a Mohu Budapest is beszámolt, a lakosság egy része továbbra sem tartja be a lomtalanítási szabályokat, a kipakolt bútorokat egymásra halmozzák, ami tökéletes lehetőséget biztosít az ágyi poloskák terjedésének. Az apró rovarok a legkisebb réseken és repedéseken keresztül is képesek beférkőzni, így sokszor a csukott ajtó és a zárt ablak sem akadály számukra.

A szakértők szerint a legjobb döntés, ha meg sem közelítjük a lomtalanítási bútorhegyeket, és ne is nézelődjünk a környékükön, mert elég ha a ruhánkon és táskánkon megragadnak a rovarok, és pillanatok alatt mi magunk juttatjuk be őket otthonainkba.