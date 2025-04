Aurelióban egy világ dőlt össze, amikor kiesett a játékból.

Már csak öten vannak versenyben a Farm VIP 13 millió forintosra duzzadt főnyereményéért: Fekete Linda, Horváth Gréta, Pumped Gabó, Lukács Miki és Nagy Zsolt Leó. Utóbbi egyik legnagyobb riválisától, Aureliótól búcsúzott a péntek esti epizódban, amelyben a VV-győztes és Barnai Judit bírták a legrövidebb ideig tartani magukat egy lécen, így kiestek a játékból.

„Aureliónak ez a fajta kiesése szerintem nagyon nagy blama.

Én az ő helyében nagyon rosszul érezném most magam, ez külső szemmel is ciki volt, ez a ciki kategória.

És nem azért, mert leesett, és nem bírta tovább, hanem azért, mert ahogy hozzáállt ehhez a versenyhez, ahogy már hetekkel ezelőtt mondta, hogy ő mindenkit kiejt, ő mindenkit legyőz... Fölállt oda, röhögcsélt, ő majd ezt is megcsinálja, és szerintem elsőként esett le. Így kiesni szerintem egy picit ciki, ilyen értelemben sajnálom, de valószínűleg tanult ebből, és legközelebb ilyen versenyhelyzetbe kerül, akkor kisebb mellénnyel áll majd neki” – árulta el a dokumentumfilmes, aki búcsúzásképp még egy szkander-párbajt is vívott a férfival.

A dolog egyébként valóban megviselte Aureliót is, aki sosem titkolta, győzni érkezett a realitybe.

Amikor leestem, akkor egy világ tört össze bennem. Annyira akartam ezt az egészet. Talán ez volt a legelső olyan műsorom, ahol ennyire tudatosan és megfontolva játszottam. Én ezt egyenesen, taktikával végigtoltam, sajnos beledőltem a saját kardomba

– magyarázta Aurelio, hozzátéve: szerinte reggel feleslegesen sok energiát pazarolt el a favágással, aminek most jobb hasznát vette volna. Később zokogva arról vallott, nem tartja magát rossz embernek, reméli, ezt most a nézőknek is megmutathatta.

„Nagyon szerettem volna megmutatni azt az embereknek, hogy még mindig egy hasznos és egy szerethető ember vagyok. Hibázni mindenki tud, én vállaltam ezért a felelősséget, és nagyon remélem, hogy a 10 évvel ezelőtti, közkedvelt Aureliót visszakapták egy kicsit az emberek. Azt gondolom, mindenkinek jár egy második esély, nagyon boldog vagyok, hogy kaptam erre lehetőséget, próbáltam is élni vele.”

Barnai Judit szintén sírva búcsúzott a versenytől, hiszen nagyon szeretett volna bekerülni a top 4-be.

„Én nagyon csalódtam magamban, hogy ez nem sikerült. Nyilván ilyen vagyok, mindig szeretnék nyerni, ez most biztos, hogy ürességet fog bennem hagyni, hogy ez nem sikerült. Idő is lesz, mire ez feldolgozom, nekem ezt most nagyon nehéz benyelni, de amit adott nekem a farm, amellett nem tudok elmenni. Remélem, hogy ezek a barátok örök barátságok maradnak” – ölelte magához fő szövetségesét, Horváth Grétát.