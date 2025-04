A 30 éves nő két hétre utazott el, párja ez idő alatt pedig titokban mással múlatta az időt. A férfi a biztonsági kamera miatt bukott le, ami mindent rögzített, de a teljes igazság még ennél is sokkolóbb.

A közösségi oldalaknak köszönhetően egyre többen számolnak be olyan személyes történetekről, amelyek nem feltétlen boldogok, legyen szó váratlan villámcsapás okozta testi változásról, vagy párkapcsolati traumákról. Egy amerikai tartalomkészítő, Alexa Losey például utóbbit tapasztalta meg, s bár elmondása szerint exénél a legnagyobb 'red flageket' fedezte fel, amik a toxikus párkapcsolat ismérvei, mégsem szakított vele egyből. A 30 éves nő úgy meséli, jó ideig tűrte a férfi irányításmániáját és bántalmazó viselkedését, a pohár azonban akkor telt be nála, amikor a férfi nem akart vele tartani New Yorkba, ahol új állásajánlatot kapott. Egykori párja azzal indokolta a dolgot, hogy túl drága lenne egy ilyen kiruccanás Los Angelesből kettejüknek, pedig Losey szerint nem lehet okuk panaszra anyagiak tekintetében.

A tartalomgyártó – aki a történtekről a saját podcastműsorában mesélt – így végül egyedül utazott New Yorkba, ahol két hetet töltött. A nő furcsának találta, hogy párja hirtelen már nem bánta, hogy nélküle utazott el, pedig korábban mindig problémát talált az ilyen kiruccanásokban, és a videóhívásait sem akarta fogadni. Losey már ekkor is érezte, hogy valami nem stimmel, a dolgok azonban akkor nyertek igazán értelmet, amikor visszatért Los Angeles-i otthonukba.

Beléptem a házba, és minden olyan furcsa volt. A hidratáló krémem koszos volt, tele volt ujjlenyomatokkal. Valaki rengeteget elhasznált belőle, de más termékből is fogyott. Rögtön tudtam, hogy a parfümjeim sincsenek a helyükön, éreztem, hogy valaki járt nálunk. Tudtam

– emlékezett vissza Losey, aki ekkor felvetette párjának, hogy talán meg kellene nézniük a kamerát, hiszen be is törhettek hozzájuk, a férfi azonban lebeszélte róla, mondván, még fel sincs szerelve, pedig pontosan tudta, hogy már be lett üzemelve.

„Ebből már biztosra vettem, hogy meg kell néznem a felvételeket” – mondta a nő, aki akkor éjjel nem bírta megállni, hogy ne lesse meg a biztonsági kamerák képeit. Nem volt nehéz dolga, mert a születésnapja volt a jelszó, amivel párja védte a felvételeket. Sejtelme beigazolódott, a csengőnél lévő kamerájuk felvette a nőt, aki a távollétében minden este meglátogatta a férfit.

Pontosan úgy nézett ki, mint, alig hittem a szememnek. Csak azt tudtam mondogatni, hogy 'úristen, úristen'

– mesélte Losey, aki később kiderítette, kivel csalta meg a párja. Mint megtudta, exe a háta mögött egy másik tartalomgyártóval szűrte össze a levet, akit hirtelen az egész baráti társasága követni kezdett, ezért Losey azt feltételezte, hogy mindenki falazott nekik. Nem tagadja, ettől kicsit eldurrant az agya, és hirtelen felindulásból több képernyőfotót is készített a kamera felvételeiről, amelyeket aztán kinyomtatott, s elszórt a házban.

„Úgy 600 példányban nyomtattam ki, mindenhová raktam egyet. A vendégszobába, a párnahuzatokra, az ágyneműre, a müzlis dobozokba, még a vécépapírra is. Azt akartam, hogy még az anyja is megtudja, meg a barátai, hogy megtalálja a takarítónő. Arra vágytam, hogy ez még jó darabig kísértse őt” – jelentette ki a nő, aki hónapokkal később felkereste exe szeretőjét, de az nem reagált. Alexa Losey időközben továbblépett.

(via Daily Mail)