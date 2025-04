Bár a szerelmesek állítják, szinte tökéletesen meg tudták szervezni esküvőjüket, az élet másképpen alakította a dolgokat. A menyasszony azt mondja, most már tud nevetni a történteken.

Bármennyire is közhelyes, de az esküvő az egyik legszebb nap egy nő életében –persze csak akkor, ha minden úgy alakul, ahogy azt megálmodta. Így készült fényűző márciusi ceremóniájára Jade Jensen is, aki mindent jó előre, alaposan megtervezett, hogy semmi se ronthassa el nagy napjukat, ám valamiért mégis felborult minden. A 27 éves ausztrál nő úgy meséli, izgatottan várta a pillanatot, amikor hivatalosan összeköthette életét szerelmével, Heath Battennel, s a ceremónia napján már reggel ünnepelésbe kezdett a barátnőivel, ám az végül katasztrófába fulladt.

A saját magát rendkívül rendszerezettnek tartó Jensen azt mondja, a problémák akkor kezdődtek, amikor fodrásza váratlanul lemondta az időpontjukat. Az sem segített, hogy az esküvő előtti hetet nem vette ki a munkahelyén, hanem végigdolgozta azt. Mindenesetre meg akarta adni a módját az ünneplésnek: már a lagzi reggelén pezsgőt bontott, amit utólag nagyon bán, hiszen ez vezetett a legnagyobb katasztrófához: a pezsgősüveg dugója egyenesen homlokon találta.

Levettem a dugóról a takarófóliát, de annyira el voltam foglalva a csacsogással, hogy egy pillanatra lenéztem közben az üvegre, a dugó pedig homlokomba csapódott, ami nagyon nem volt jó érzés

– mesélte a nő, aki ezt követően kétségbeesetten próbálta elkerülni, hogy pukli nőjön homlokra közepére, mert nagyon nem akart így oltár elé állni, ám ez újabb problémát szült.

Odarohantam a fagyasztóhoz jégért, mert nagyon aggódtam, nem akartam tojásfejűen férjhez menni. A sminkesem, aki ápolónő is egyben, azt tanácsolta, hogy vegyek be fájdalomcsillapítót. Oda is szaladtam a gyógyszeres szekrényhez, ahonnan kivettem egy levél gyógyszert, majd bekaptam rögtön két szemet is. Csak egy perccel később döbbentem rá arra, hogy nem azt vettem be, amit kellett volna

– vallotta be Jensen, aki fájdalomcsillapító helyett két szem altatót vett be – az utolsó dolgot, amire egy menyasszony vágyik az esküvője előtt. Jensen erre sírva fakadt, megpróbálta felöklendezni a pirulákat, ám az nem segített. Alig bírt ébren maradni a délutáni ceremóniáig. Ám nem ez volt az utolsó rossz dolog az esküvője napján: amikor végre eljött az ideje annak, hogy kimondja a boldogító igent, izgatott kutyája, Sassy is „beleköpött a levesébe”.

Hirtelen nagyon izgatott lett, amikor meglátott engem. A hátam mögé került, és rálépett a három méter hosszú fátylamra, amivel sikeresen megtépett, amikor az oltár elé tartottam. Azon pedig már csak nevetni tudok, hogy éppen akkor kellett végeznie a nagy dolgát, amikor a fogadalmainkat olvastuk volna fel. Ő már csak ilyen, imádja a káoszt

– mondta Jensen, hozzátéve, örül, hogy újdonsült férjével nem egyből mentek nászútra, mert a történtek után két hétig otthon kellett maradnia, mire mindent kipihent és feldolgozott.

