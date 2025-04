Az étterem ötlete megosztotta az internetezőket, többen testszégyenítés miatt lázonganak.

Nem kis felháborodást váltott ki az internetezők körében egy thaiföldi étterem, ahol –feltehetően a poén kedvéért – kitalálták: kedvezményesen étkezhet náluk az, aki vékonyabb testalkattal rendelkezik. Ennek „felmérésére” készítettek is egy állványt, amelyet leginkább egy régi, különböző méretű résekkel bíró vaskerítéshez tudnánk hasonlítani: aki a legkisebb résen is át tudja préselni magát, 20 százalékos kedvezményt kínálnak, de 15, 10 és 5 százalékos engedményre is van esély. Aki pedig csak a legnagyobb résen fér át, kénytelen kifizetni a teljes árat azért, amit fogyasztott.

Az egyik videót, amely a thaiföldi Csiangmaj városában működő étteremnél készült, már 8 millióan látták. Mint kiderült, itt inkább reggeliket szolgálnak fel, de úgy tűnik, nagy az érdeklődés. Az Instagramra feltöltött videó tanúsága szerint azonban nem egyszerű kedvezményesen étkezni, egy férfi például megküzdött a maga 5 százalékos „kuponjáért”, féltették is, hogy beszorul. A végén a férfi csak annyit mondott: ez is jobb, mint a semmi. Majd egy másik felvétel is felkerült a közösségi platformra; ezen már egy fiatal nő látható, aki a 15 százalékos résen tudta átpréselni magát, pedig barátai attól tartottak, keblei miatt ez nem sikerül neki.

A videót megtekintő Instagram-felhasználók persze nem tartották magukban a véleményüket: többen arról kommenteltek, hogy testszégyenítő az ötlet, amely diszkriminatív a plus-size emberekkel szemben. De akadtak olyanok is, akik nevettek is az ötleten, míg mások azt látnák a legjobbnak, ha a reptereken is bevetnék ezt, vagy az Egyesült Államok gyorséttermeiben.

