A fotográfus úgy meséli, hirtelen irányíthatatlanná vált a jármű, amelyet vezetett. A baleseten nehezen tette túl magát, főleg, hogy a nagymamája is mellette ült.

Cinthya Dictator, azaz Gombos Cintia Mercédesz a minap egy lapozható bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán, melyben arról az autóbalesetről mesélt, amelyet évekkel ezelőtt szenvedett a nagymamájával. A fotográfus, ékszerkészítő azt mondja, esős időben vezetett, a történtek később egy fotósorozatot is ihlettek.

18 éves voltam, amikor a szakadó esőben elvesztettem az uralmat egy erős váltós Mustang felett. A nagymamám is az autóban ült. Egy pillanat, és már a szalagkorlátba csapódtunk. Soha nem felejtem el Michael Jacksontól a We Are the World szólt a rádióból. A légzsák füstje lassan szivárgott szét, Mama azt hitte, fel fog robbanni az autó, és csak annyit mondott: »Azonnal szálljunk ki«. Kilépett a roncs mellé, végignézett rajta, majd rágyújtott, mintha ezzel zárná le a történetet