Szerelem volt első látásra.

Istenes Bence a Nagyfiúk című beszélgetéssorozat vendégeként beszélgetett Peller Mariann-nal. Az X-Faktor műsorvezetője őszintén mesélt Csobot Adéllal való párkapcsolatáról, akivel két gyermekük is született az évek során. Mint kiderült, a tévés nem mindig érezte úgy, hogy jó társa lett volna a párjának.

„Régen nem voltam jó társ. Sőt, nem is voltam társ, csak egy kis hülyegyerek. Most szerintem jó társ vagyok... Nyilván Adélt kell megkérdezni, de szerintem jó társ vagyok” – idézi a Story Istenest, aki arról is beszélt, milyennek látja kedvesét, és hogy a saját „anyamintája” alapján választotta-e őt társának.

Gondolkoztam ezen már régebben is, de nem tudom a választ. Mert nincsenek egyértelmű hasonlóságok Adél és anyukám között. Mind a ketten rengeteget tanítanak nekem, tehát nem véletlenül vagyunk mi egymásnak. Nyilván vannak hasonlóságok, de nem egyértelműek. (...) Hevesek, tüzesek, szeretnek szenvedni mind a ketten. Nem ezek a klasszikus nők, hogy kívül fontos és belül nem, hanem inkább belül nők. És mind a ketten nagyon érzékenyek

A műsorvezető arra is kitért, hogy úgy érzi, Csobottal a tükrei egymásnak, a kapcsolatuk pedig sokat változott az évek során.

Tök más síkon van ma a kapcsolatunk, mint régen. Nem összehasonlítható azokkal a vitákkal, meg azokkal a szintekkel, ahol anno voltunk... Szerintem nekünk egy ilyen karmikus szerelmünk van. Adél már volt a védikus asztrológusnál , és neki azt mondta, hogy mi már előző életünkben is szerelmesek voltunk egymásba.

Ezen a ponton Istenes Bence kicsit elérzékenyült, de azonnal viccel oldotta a helyzetet „Mondtam is neki, ezt nem hiszem el, mert egyszer beszívom, aztán megint beszívom! Mondtam neki, mit gondoltam, amikor megláttam az X-Faktorban: megláttalak, és abban a pillanatban tudtam, hogy ez ő, és már fogtam a fejem, hogy miért, megint, ne!” – fogalmazott.