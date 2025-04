Hegyes Berci is megszólalt produkciójukról.

Vasárnap este újabb élő adással folytatódott A Nagy Duett, ahol, mint arról beszámoltunk, egy túlfűtött produkcióban hallhatták-láthatták a nézők a Csavard fel a szőnyeget című slágert Mihályfi Luca és Hegyes Berci előadásában. Az ágyjelenetet az este végén távozó Gáspár Győző nehezményezte is:

„Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk szórakoztatni, de ez a nézőknek nem kell. A nézőknek az kellett volna, hogy a Beával ide eljövök, lefektetünk egy ágyat, és akkor szerelmeskedünk” – jelentette ki a férfi. Az énekesnő nem is tagadta, rosszul esett neki a csípős megjegyzés, pláne, hogy nagyon megszerette a showman-t az elmúlt hetekben.

Később a Blikknek elárulta, rajtuk állt szerelmével, mennyire lesznek bevállalósak.

„Ez egy nagyon érdekes koncepció volt,

de fontos, hogy az emberek fejében az a tévképzet, hogy ezeket mi találjuk ki, holott nem, hanem a műsor kreatív szakembereivel közösen.

Tényleg hálásak vagyunk, hogy ilyen sok mindenben kipróbálhatjuk magunkat, nagyon sok ötletet adott nekünk a kreatív csapat, ám azt teljesen ránk bízták, meddig megyünk el, és szerintem ízléses lett” – mesélte Mihályfi, majd párja vette át a szót.

„Nem mondom azt, hogy az ötlet kivágta a biztosítékot, de azért az is biztos, egy kicsit át kellett gondolni, ezt most tényleg megmutatjuk-e, illetve hogyan mutatjuk meg. Szerencsére a zsűrinek tetszett és a nézőknek is. Mi megpróbáltuk kihozni belőle úgy a maximumot, hogy az ne lépje át a korhatáros karikákat, és szerintem belefértünk ebbe” – nyilatkozta a lapnak a versenytáncos.