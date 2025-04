Követői közül sokan kíváncsiak voltak arra, miből finanszírozza luxusutazásait, ezért az influenszer édesanya megválaszolta a sokat feltett kérdést. Mint mondja, ahogy a közszereplők nagy része, így ő sem keres százmilliókat havonta.

Bár még csak április van, Berki Renáta, azaz Mazsi immár sokadik alkalommal utazik egzotikus helyre: a Maldív-szigetek és a hazai luxushotelek után most megint Dubajban tartózkodik, ahol mozaikcsaládjával azt követően is járt, hogy tavaly év végén megnyerte a Hell Boxing Kings elnevezésű bokszverseny női könnyűsúlyú celeb kategóriáját. Akkor nem csupán kislánya, a hároméves Emma és párja, Kajári Zoltán tartott vele, hanem a férfi családja is.

A könnyűsúlyú bajnok a korábbi utazásaihoz hasonlóan most is dokumentálja utazását a közösségi oldalán. Tartalmai arról árulkodnak, hogy több ikonikus helyszínt is meglátogatott: sivatagi motortúrán is volt, de az Atlantis hotelt is felfedezte, amelynek dizájnját az elveszett Atlantisz legendája inspirálta, és ahol a legolcsóbb szobák is éjszakánként 400 ezer forinttól kezdődnek.

Sokan teszik fel nekem a kérdést, hogy miből tudom finanszírozni ezeket az utakat. Nos, lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok, de a közszereplők nagy része, így én sem keresünk százmilliókat havonta. Egyszerűen arról van szó, hogy ha valakinek – nekem is – magas elérésű közösségi felületei vannak, akkor azokkal együttműködést kötnek bizonyos cégek

– árulta el a Borsnak Berki Mazsi, hozzátéve, azért is dolgozik együtt utazási cégekkel, mert nagyon szeret utazni.

„Mivel utazni nagyon szeretek, így egyértelmű lett, hogy többek között utazási cégekkel dolgozom együtt. Ilyen megállapodás része volt ez a dubaji út is, ahonnan egyébként egypár napja már hazajöttünk. Fantasztikus élményben volt részünk az Atlantis hotelben, amit szerettem volna megosztani a követőimmel is. Aki teheti, menjen ki, és érezze a saját bőrén ezt a mesevilágot, akinek viszont nincs lehetősége, annak szerettem volna én elhozni virtuálisan az élményt. Szerintem sokan vannak, akiket ez boldoggá tesz.”