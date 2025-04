Ez nem volt egyszerű menet.

Kedd este az elődöntőjéhez érkezett a Farm VIP ötödik évada, melynek top 3-as mezőnyében Pumped Gabo, Horváth Gréta és Nagy Zsolt Leó csaptak össze egy idegőrlő játék keretében. Az izomceleb, a vállalkozónő és a ValóVilág egykori játékosa azt követően mérettették meg magukat egy dominós, egyensúly és türelemfókuszú játékban, hogy az azt megelőző órákban családtagjaik, szeretteik meglátogatták őket a parasztháznál, hogy az utolsó előtti nagy megpróbáltatás előtt még erőt adjanak nekik.

Nem volt azonban egyszerű dolguk, hiszen a szeles időjárás nem kedvezett nekik, a dominótorony folyton eldőlt. Mint azt Demcsák Zsuzsa előzetesen elmondta: az a két játékos juthat tovább a tanyasi reality döntőjébe – amely szerda este kerül adásba –, aki leggyorsabban egymásra pakolja a dominókat a piros jelzésig. Sok kudarcos próbálkozás után végül Leó végzett elsőként a feladattal. Mint azt a műsor háziasszonya is elmondta, ez az idegek játéka volt, Pumped Gabo pedig nem is bírta ki indulatok nélkül, több ponton káromkodott, amiért dominói az utolsó szint előtt eldőltek, s bár Demcsák Zsuzsa biztatta, ne adja fel, a végére láthatóan elengedte a dolgot. Másodjára Horváth Gréta teljesítette a feladatot, így a vállalkozó, influenszer jutott be a döntőbe Leóval, ahol 13 millió forintért küzdhetnek meg. Igaz, egyikük sem megy haza üres kézzel, hiszen a korábbi játékok során mindketten eltettek maguknak 1-1 millió forintot.

Pumped Gabo csalódott volt, amiért számára ezen a ponton ért véget a játék; igaz, maga sem gondolta a végére, hogy megérdemelten jutott az elődöntőbe. Ezt Leó is szóvá tette, mondván, nem vette ki teljes erőbedobással a részét a farm körüli feladatokból, pedig közben többen megszakadtak, mire mindent megcsináltak. Bár Gabo gratulált Grétának és Leónak, utóbb azért elmondta, nem örülne Leó győzelmének.

Nagyon remélem, hogy Gréti meg tudja nyerni a döntőt, és el tudja verni Leót, mert egy ilyen rideg ember nem nyerheti meg a Farmot!

Az izomceleb – elmondása szerint – azért vállalta el ezt a műsort, mert meg akarta tapasztalni, milyen az élet vidéken, állatok között, mert később ilyen életre szeretne berendezkedni ő is. Hozzátette, az öthetes forgatás alatt barátokra is lelt, pedig nem gondolta, hogy ennyire megszeret embereket. A szerelem is rátalált, Blága Tündével randiztak is a forgatás után.