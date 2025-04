Mintha teljesen kicserélték volna.

Széki Attila Curtis már lassan egy éve döntött úgy, hogy életmódváltásba kezd. Az újpesti rapper első lépésként elhagyta az alkoholt, és elkezdett komolyan odafigyelni az étkezésére és a mozgására. A siker érdekében egy személyi edzőt is fogadott maga mellé, így hetente többször is jár edzőterembe a közös munkák alkalmával.

Néhány hónapja Curtis arról is őszintén vallott, miért határozta el, hogy 35 évesen nagy változásokat vezet be az életébe. Mint akkor elmondta, csak akkor tud szintet lépni a karrierjében, ha én testileg és lelkileg is rendben van, illetve a kisfiának is szüksége van rá, hisz fel kell őt nevelje. A minap az Instagramján adta hírül követőinek, hogy hogyan a halad a célkitűzésével, és rappernek nincs is szégyenkezni valója az eddig elért eredményeit tekintve.

A két kép között pontosan egy év telt el... Hihetetlen, ahogy kinéztem és teljesen lesz*rtam... Komolyan mondom, szégyellem magam. Viszont arra rettentő büszke vagyok, amit elértem. Ma már egészségesen élek, ami miatt sokkal összeszedettebb, energikusabb és magabiztosabb vagyok. Mindenkit arra biztatok, hogy ne féljen változtatni! Soha nem késő és k*rvára megéri

– jelentette ki Curtis, hozzátéve: természetesen vannak velem páran az úton, akik nélkül nem ment volna, és akiknek hálás ezért.