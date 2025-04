Fotó: Németh Kata / Index

Dobó Kata az évek során csak ritkán szeret interjút adni, magánéletét és a családját érintő kérdésekben a mai napig szeret határokat szabva mesélni. Szókimondó stílusa azonban így is többször megmutatkozott, írja a Story.

„Azt szeretném, ha méltósággal és valamiféle önmagammal szembeni elégedettséggel tudnám megélni az évek múlását. Máshogy nem is lenne értelme. Nem szeretnék 60 éves koromra szétoperált és platinaszőke lenni. Akik így próbálnak fiatalabbnak látszani, azok annál inkább öregebbnek tűnnek. Nem szeretnék semmi olyan után rohanni, ami nem létezik. A sport az életem része, ahogy arra is odafigyelek, hogy mit eszem, mit viszek be a szervezetembe” – árulta el korábban Dobó a negyvenedik születésnapja apropóján a Best magazinnak.

Az 50 éves színésznő akkor elmondta, már el sem tudja képzelni, hogy annak idején az a „naiv, önmagát nem nagyon értékelő lány” hogyhogy nem tört össze, amikor egyik pillanatról a másikra az egész ország elkezdett véleményt formálni róla.

Azóta ezt elengedtem, hisz úgysem tudom megváltoztatni az emberek gondolkodásmódját, és mostanra megbékéltem azzal, hogy nem tudok mindenkinek megfelelni. Ma már nem is akarok. Ez a gondolat szabadságot ad, tisztába kerültem önmagammal, s már nincsenek önértékelési problémáim. Igazán erőssé egyébként a kislányom születése tett

– tette hozzá.