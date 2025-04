Kiderült, ki lett a 13 milliós főnyeremény gazdája. Igaz, ehhez még hozzácsaphatott 1 millió forintot.

Utolsó adásához érkezett a Farm VIP ötödik évada, melynek fináléjába a piros csapatból Nagy Zsolt Leó és a sárgáktól pedig Horváth Gréta jutott be. A fordulatokban és feszültségekben gazdag tanyasi reality döntője is sok izgalmat tartogatott, a ValóVilág egykori játékosa és a vállalkozónő pedig, aki korábban az Ázsia expresszt is megnyerte, hosszan küzdöttek az első helyért és az azzal járó 13 milliós fődíjért.

Míg Leó feszülten vágott neki a döntőnek, mondván, ha egy nő megveri, az kellemetlen lesz neki, ám ha legyőz egy nőt, akkor meg azért kapja majd az ívet, de ellenfelétől függetlenül igyekezett kihozni magából a maximumot. Horváth Gréta ugyanakkor higgadtan indult a pályára, ahol kész volt bármit megtenni a győzelemért. A feladatokban volt csapattársaik is segítették őket.

A pajta kapuja felé haladva különböző akadályokba ütköztek, egyik ügyességi és logikai feladat a másikat követte, még tyúkot is kellett kopasztaniuk. A játék elején Horváth Gréta vezetett, a kopasztós feladatnál azonban Leo utolérte, és a szöges feladatot is hamar teljesítette, majd a csavartornyot is gyorsabban felépítette. Gréta végül a rokka összerakásánál beérte, a légkör pedig egyre feszültebbé vált, a traktoros feladat után Gréta úgy tűnt, kis híján feladja. A további feladatok után végül

Leó ért oda gyorsabban a parasztházhoz, így az utolsó adás végén Demcsák Zsuzsa őt hirdette ki győztesként, és a 13+1 millió boldog tulajdonosaként.

Leó életében először nyert meg tévéműsort, ám az évad második helyezettjének, Grétának sem lehet oka keseregni, hiszen ő lett az évad legjobb női játékosa, ráadásul egy korábbi játék során már eltehetett magának 1 millió forintot.

Szerintem nagyon sokat fejlődtem. Nem azért sírok, mert második lettem, hanem azért, mert az első nap csak annyit mondtam, hogy szeretném, ha kijátszanám a játékot, és ez sikerült. Az pedig, hogy Leó nyert, fantasztikus dolog, egyrészt, hogy 49 évesen megtapasztalhatta, milyen elsőnek lenni. Örülök, ha valakinek a vágya teljesül. Bár nem nyertem, az én vágyam teljesült, hiszen a sárga csapatból család lett, régi, kisebb-nagyobb sebeimet begyógyították. Szeretném üzenni minden nőnek, hogy minden lehetséges, soha ne higgyenek azoknak az embereknek, akik gyengítik őket!

– mondta könnyeivel küszködve Gréta.