Hosszú idő után ismét rátalált a boldogság.

Bogdányi Titanilla ugyan a szakmai karrierjében egyre csak halmozza a sikereket, mégis szerelmi életében már évek óta nem talált párra. A 38 éves színésznő-szinkronszínész pedig legutóbb az RTL Celebrandi című műsorának is adott egy esélyt, hogy ismét rátaláljon a szerelem. Majd egyik barátnője tanácsára kipróbálta a Tindert is, de a társkereső applikáción sem járt sikerrel.

„Azzal szembesültem, hogy az nagyon másról szól, mint amit én szeretnék. Ugyanakkor ebből is látszik, hogy én tényleg nyitott vagyok, csak valahogy a realitás meg azt mondatja velem, hogy már nem nagyon hiszem, hogy valakivel kéz a kézben megöregszem.” – árulta el korábban a színésznő, aki év elején csak sejtelmesen utalt arra, hogy friss kapcsolatban lehet, az arcáról sugárzó öröm önmagáért beszélt.

Bogdányi most felhőtlen boldogsággal mesélt a Reggeliben a négy hónapja tartó szerelméről. Mint kiderült, párjával egy évig kerülgették egymást, és egy közös munka hozta meg a bátorságot, hogy végre megtegyék az első lépést egymás felé.

– idézte a 24.hu Bogdányit, aki korábban azt hitte, csak a mesékben létezik, hogy valakivel ennyire egy hullámhosszra lehet kerülni.

Nem gondoltam volna, hogy ennyi idősen fogom kijelenteni, hogy igazából most tapasztaltam meg azt, hogy milyen egy csodálatos, kiegyensúlyozott kapcsolatban lenni, ahol úgy szeretnek engem, ahogy mindig is vágytam rá, és ahol az én szeretetemet és gondoskodásomat is nagy szívvel elfogadják. Ilyen szinten valakivel egy hullámhosszon lenni – én azt hittem, ilyen csak a mesékben van