Sosem akart megélhetési celeb lenni.

Visváder Tamás jelenleg A Nagy Duett című műsorban szerepel Radics Gigi oldalán, ám a fiatal édesapa azt mondja, nem lételeme a szereplés, évekig nem is vállalt tévés munkákat. Mint mondja, azt szerette volna, ha üzletember mivolta kerülne előtérbe.

Visváderre nem véletlenül hivatkoznak üzletemberként és marketingszakemberként, jóllehet sokan nem tudják, mivel foglalkozik. Mint mondja, annak idején egy fánkozót kezdett üzemeltetni, ám az a Covid alatt bezárt. Ezt követően egy szépségszalont nyitott egy jó barátjával, amiből elmondása szerint egy jól működő brand lett. Mindezek mellett marketingmenedzsmentet oktat egy olyan intézményben, ahol színészeket, szinkronszínészeket képeznek, továbbá marketinges csapatával különböző márkáknak dolgoznak. Legutóbb egy influenszerkampányon keresztül vezettek be a piacra egy ásványvizet.

„Két-három évig egyáltalán nem vállaltam tévés szereplést, az Árulókban és a Nyerő Párosban szerepeltem először, hosszú idő után. Próbáltam abban az időszakban arra koncentrálni, hogy az üzletember vonal, a diplomáim használhatósága kerüljön előtérbe és akkor is nagyon jól éreztem magam, szóval

nem lételemem a szereplés, és szerencsére a megélhetésem sem attól függ, hogy éppen képernyőn vagyok, vagy sem

– jelentette ki az nlc.hu-nak az üzletember, aki nem szeretne megélhetési celeb lenni.

Nem titok, hogy évi egy-két tévéműsorból nem tudja magát és a családját eltartani az ember. Vagy lehet, hogy én vagyok ennyire alulfizetve

– mondta nevetve a lapnak a kétgyermekes édesapa, aki két példát is hozott a hazai sztárvilágból.

„Aki hosszú évek óta képernyőn van, például Tilla vagy akár Majka, ők is felépítettek egy másik vonalat, ami jövedelmező. Tilla a műsorvezetés mellett filmeket készít, Majka a vendéglátós bizniszben is érdekelt volt, koncertezik, producer, tehát ők is tisztában vannak vele, hogy abból, hogy szerepelsz itt-ott, nem lehet megélni. Nálam egyébként ez egy érdekes dolog, mert ahogy elengedem a médiát, nem szerepelek, visszaesnek a marketingmegkeresések. Hiszen az ügyfelek látják a tévében, hogy tudom, mi kell a közönségnek, többek között ezért is döntenek mellettünk. Mindennek ellenére mégis megkapom a kommentelőktől, hogy: ki ő? Mit tett le az asztalra? Éppen Gáspár Győzővel beszéltük a minap, hogy ő évek óta nem kapott kedves kommentet, mégis mindenki ismeri” – mesélte Visváder, aki korábban sokszor megkapta, hogy azért lett ismert, mert a felesége, Visváder-Palácsik Lilla az Egyesült Államokban élő Vajna Tímea húga.

Sokan a mai napig azzal jönnek, hogy te valakinek a valakije vagy, ezért szerepelsz. Eltelt már pár év, és még mindig hívnak minket különböző műsorokba, szóval határozottan nem Timi az oka. [...] Nem tudok megsértődni azon, ha valaki azzal jön, hogy Timi sógora vagyok, hiszen ez tény, és ezen nem is szeretnénk változtatni.

„Nagyon büszke vagyok arra az útra, amit a mi kapcsolatunk bejárt, mert eleinte mi azért nem szimpatizáltunk egymással. Mára pedig, ha történik valami a családban, gyakorlatilag előbb hív engem, mint a Lillát, nagyon sokat beszélünk, és segítjük egymást mindenben. Igazi, összetartó család lettünk, amiért mindenki nagyon sokat tett” – árulta el az üzletember, aki akkor fogja családjával meglátogatni sógornőjét, ha annak a második gyermeke is megszületett, ebben pedig elmondása szerint van egy hátsó szándék is.