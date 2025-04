Nagy tisztelője volt a fogadott nagymamájának.

Járai Máté életében több szempontból is fontos szerepet töltött be a négy éve elhunyt Törőcsik Mari. Fogadott nagymamájaként és példaképként tekintett rá, de neki tulajdonítja részben azt is, hogy a színészi pályát választotta, illetve beszélni is tőle tanult meg. Járai a Marimama című önálló estjén a háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznőre emlékezik majd, aki nagyapja, Maár Gyula révén lett a fogadott nagymamája.

„Ez nagyon régi álmom. Még 2019-ben kezdtem el szervezni, s akkor még engedélyt is kértem Törőcsiktől, aki az áldását adta, s azt tanácsolta, legyek önmagam. A műsor gerincét az ő 1984-ben megjelent, Ez csak színjáték című lemeze adja, amire akkor nem kaptunk meg a jogot, ám most a színház segítségével igen.

Bár Kecskeméten mutatjuk be, szeretném, ha az ország több vidékén is színpadra tudnám vinni, és megmutatni, hogy Törőcsik milyen volt valójában.

Nemcsak színésznőként, hanem mint a családom tagja. Sztorikat mesélek majd róla, illetve a technika segítségével egy duettet is tervezek előadni vele. Sajnálom, hogy ő ezt nem érhette már meg, de valamiért így kellett lennie” – fogalmazott a Blikknek Járai, aki most kezdte el összerakni a műsor vázát, amit Törőcsik Mari lányával, Terézzel is jóvá kell hagyatnia. Régi ismertségük révén azonban nem hiszi, hogy ezzel probléma lenne majd. A tervek szerint decemberben mutatják be a darabot a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban.