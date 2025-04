Ennél meghatóbb ma már nemigen lesz, Panka ugyanis éppen az édesapja születésnapján ballagott el.

Liptai Claudia arról számolt be szerdán a közösségi oldalain, hogy lánya, Gesztesi Panka elballagott a középiskolából, ez az esemény pedig több szempontból is különleges volt a számukra. A műsorvezetőnő ugyanis amellett, hogy megható bejegyzésében gratulált a 18 éves modellnek, egyúttal arra is rámutatott, hogy Panka ballagása éppen az édesapja, a 2020-ban elhunyt Gesztesi Károly születésnapjára esett. A néhai színész április 16-án lett volna 62 éves.

Eljött ez a nap. Milyen szívszorító és tökéletes, hogy pont a Papa születésnapja is ez. Amikor az ember felnő, akkor jön rá, hogy az emlékek valójában képek bizonyos pillanatokról. Édes Panyókám, remélem, neked ez a nap egy olyan kép lesz, amiben látod magad, a családod, a barátaid. Egy olyan kép lesz, amiben a saját örömödet megőrzöd. Könnyes szemmel ültem, nem is tehet mást egy anya. De. A saját életemből tudom, ez nem valaminek a vége, hanem egy izgalmas új kezdet! Ballagj boldogan az életben!

– üzente frissen elballagott lányának A Nagy Duett műsorvezetőnője, aki egy videót is összevágott a középiskolai ballagásról, amibe egy régebbi fotót is belecsempészett az apa-lánya párosról. Már az sem titok, hogy Gesztesi Panka külföldi egyetemen szeretne továbbtanulni.