A tavalyi X-Faktor győztese magára is tetováltatta a rapper portréját.

Fehér Krisztián, a 2024-es X-Faktorgyőztese már a tehetségkutató ideje alatt is bőven kapott hideget-meleget, a kunhegyesi fiatalember kedvét ez azonban nem szegte, egymás után adta ki már akkor is saját dalait. Közös számot például G.w.M-mel, azaz Varga Márrkal is készített, akire második mentoraként tekintett, a rapper ugyanis hamar felkarolta őt. Barátságuk azóta is tart, a közösségi oldalaikra posztolt bejegyzések tanúsága szerint pedig munkán kívül is sok időt töltenek együtt. A köztük lévő jó viszony kapcsán Fehér egy tetoválást is csináltatott: G.w.M egyik lemezborítóját varratta magára, amin a rapper feje félig egy gorilláé. Az énekest ezért többen kritizálták, a rappernek azonban a jelek szerint nincs ellenére a tetkó.

„Minden egyes G.w.M-es tetoválás, illetve portré úgy meg szokott érinteni érzelmileg, hogy elmondhatatlan. Az pedig, hogy most Krisztián a karrierjét ábrázoló tetoválás tetejére rátett, úgy mint egy koronát, példaképet, még különlegesebb a szívemnek. Nekem Krisztián tényleg olyan lett, mint az édestestvérem, nagyon szeretem és kötődöm hozzá lelkileg” – nyilatkozta korábban a Ripostnak G.w.M, akinek jó barátját az internetezők továbbra sem kímélik. Legutóbb azt rótták fel az X-Faktor győztesének, hogy lassan teljesen a hasonmása lesz, annyi időt tölt a rapperrel.

„Megint megy a benzinkutas hepajkodás. G.w.M lecserélte a régi cimbiket erre a kisfiúra” – olvasható a Ripost által kiszúrt kommentben, míg más azt írta: