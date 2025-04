Édesapja mosolyát örökölte.

Megannyi híresség mellett Jenna Dewan is kilátogatott a kaliforniai Coachella fesztivál első hétvégéjére. A színésznőt kislányát, a Channing Tatummal közös Everly is elkísérte, vagy talán épp fordítva: Dewan szintén velük tartó vőlegénye Instagram posztja alapján inkább a 11 éves kislány volt az, aki a fesztiválra kívánkozott, itt lépett fel ugyanis egyik kedvenc énekesnője, a Blackpink-ből is ismert Lalisa Manobal. A teljesen rózsaszínbe öltözött iskolás könnyekben tört ki, mikor meglátta a színpadon a k-pop énekesnőt, megható reakciója mellett azonban más is szemet szúrt a netezőknek a ritkán látott Everly fotói alapján.

„Az apja génjeit örökölte!”

„Úgy néz ki, mint egy mini Channing! Nagyon szép!”

„Nagyon hasonlít az apukájára!”

„Channing le sem tagadhatná a gyermekét, pont úgy néz ki, mint ő! Gyönyörű” – érkeztek sorra a hozzászólások.