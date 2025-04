Lauren Sanchez is azon a Blue Origin rakétán volt, amely 11 percre elhagyta a Földet.

Kétségkívül a hét egyik legnagyobb eseménye volt a Blue Origin teljes női személyzetének űrmissziója: hat hölgy, köztük Katy Perry 11 percre elhagyták a Földet, hogy a világűr határát átlépve megtapasztalhassák a súlytalanságot, és megcsodálhassák felülről a bolygónkat.

A küldetésben részt vett a Blue Origin-alapító Jeff Bezos menyasszonya is, Lauren Sanchez, aki nem mellesleg közeli barátságot ápol a Kardashian-klán több tagjával is. Kris Jenner és Khloé Kardashian hétfőn élőben, a rakéta kilövésének sivatagi helyszínéről követte végig az eseményeket, és többször láthatóak is voltak a tévés közvetítésben, ahogy az újságíróért szorítanak. Mint akkor elmondták, nagyon büszkék barátnőjükre, szavaikat pedig most egy frappáns ajándékkal is alátámasztották: Sanchez 24 óráig elérhető Instagram története szerint Kris, Khloé és Kim jóvoltából egy kristályokkal díszített, UFO alakú Judith Leiber luxusridiküllel bővülhetett táskagyűjteménye.

Ez e világon kívüli! Köszönöm!

– hálálkodott az 55 éves újságíró, akire a webshop és a Page Six szerint nem kevesebb, mint 7 ezer dollárt, azaz több, mint 2.5 millió forintot költöttek a reality-hősök.