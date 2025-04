A főszerepben Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn és Ebon Moss-Bachrach.

Fotó: Marvel Films

Idén nyáron újabb blockbusterrel jelentkezik a Marvel: érkezik A Fantasztikus 4-es: Első lépések! A július 24-én debütáló film most megkapta látványos és izgalmas nagyelőzetesét is, ami nem csak az új, Pedro Pascalból, Vanessa Kirby-ből, Joseph Quinnből és Ebon Moss-Bachrach-ból álló szuperhős-csoportot, de a multiverzum egyik új, alternatív valóságát is bemutatja.

A sztori szerint a futurisztikus, rendkívül fejlett technológiájú hatvanas években járunk, ahol valódi hősként ünneplik az emberek az űrmisszó után természetfeletti erőkre szert tévő kvartettet. Hamarosan azonban változás áll be életükbe, hiszen kiderül Sue Strom gyermeket vár, ráadásul felbukkan a színen aJulia Garner alakította Ezüst Utazó is, aki szerint hamarosan megsemmisül univerzumuk. A kedvcsináló végén, ahogy azt az IGN is megjegyzi, Galactus is feltűnik a színen, Pascal karaktere, Mr. Fantastic azonban ígéretet tesz társai nevében: akárhogy is alakul, ők harcolni fognak az emberiség védelme érdekében.