A színésznő egyszer több mint 40 főt látott vendégül az otthonában.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Balázs Andi nemrégiben búcsút intett a rádiós műsorvezetői feladatainak, hiszen számos színházi elfoglaltságai miatt egyszerűen nem fért bele az idejébe, hogy a Valódi Nők című reggeli műsorban is szerepeljen. A színésznő nehéz szívvel búcsúzott az étertől: de az öt kollégája, Pálfi Éva, Argyelán Kriszta, Szebik Júlia, Bíró Kincső és a hétfőnként őt helyettesítő Köllő Babett előtt mindig nyitva áll az otthona ajtaja. Ez pedig kiváltságos helyzetnek számít, hiszen a színésznő a tenyerén hordoz mindenkit, aki a szívéhez egyszer közel került.

A barátaimnak bérelt helyük van nálam. Közülük nagyon sok a művész, énekes. Curtist és a barátnőjét, Judie-t volt, hogy tipikus vidéki vasárnapi ebéddel vártam: húslevest főztem nekik, a rántott csirke és krumplipüré után pedig még palacsintát is sütöttem desszertnek. Ilyenkor beköltöznek hozzánk egész napra, társasjátékozunk, beszélgetünk. Nekem fontos, hogy aki hozzánk jön, annak kényelmes legyen, az jól érezze magát nálunk. Az én szeretetnyelvem az, ha gondoskodhatok

– mondta Balázs Andi, akinél idén húsvétkor minden visszazökken a régi kerékvágásba, és végre újra családja és a barátai körében töltheti az idejét.

„Gáborom arcán látom a megkönnyebbülést, mennyire örül, hogy visszakapta a közös reggeleinket és annak is, hogy újra jobban lehet velem tervezni. Még húsvét előtt biztosan megint elutazunk kettesben Párizsba, ahogy tavaly ilyenkor is tettük. És több időnk lesz nyáron bográcsozni, strandra járni a családunkkal is.

A tesóm, az unokahúgaim, a sok gyerek is, úgy látom, szeret nálunk lenni. És bár sajnos nekünk már nincs hova mennünk, mindkettőnk szülei elmentek, nagyon jó érzés, hogy évente legalább kétszer, húsvétkor és karácsonykor nálunk gyűlik össze a család apraja-nagyja, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább mi válunk a bázissá.

Ilyenkor reggel kinyitjuk az ajtót, és egész estig megy a főzés, a sütés, a ­végeláthatatlan Uno-partik. A rekordunk, amikor egyszerre 42-en voltunk a házunkban” – idézte a Story a színésznőt.