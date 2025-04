Sorra dőltek ki.

A Farm VIP ötödik évadának versenyzői nem csak önfeledt pillanatokat élhettek át a tanyán, hanem egy ponton bizony csúnyán rájuk járt a rúd. Az egyik termelési feladat alatt ugyanis egy rejtélyes fertőzés söpört végig rajtuk, Kováts Gergely Csanád még beszélni sem tudott, annyira rosszul lett.

Kapi Levente korábban úgy nyilatkozott, hogy a bajok akkor kezdődtek, amikor a tejtermékek előállításához szükséges tej kinyerése előtt nem mosták meg alaposan az állatok tőgyét. Onnan kerülhetett a szervezetünkbe a baktérium, pedig a műsor készítő előre figyelmeztették a higiénia fontosságára a játékosokat.

Most az évad második helyezettje, Horváth Gréta is elmondta a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában, mit lépett a TV2 a csúnya fertőzésre.

A tej miatt lehetett. Kaptunk rendes, tisztességes ellátást. Kekszet is, ropit is és gyógyszert, orvost, mindent. A csatorna mindent megtett és az ott dolgozók is, hogy hamar átessünk ezen