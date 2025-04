Külföldre szöktek romantikázni.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Krausz Gábor és szerelme, Mikes Anna már hónapok óta élvezhetik a jegyesek boldog életét, január elején a Maldív-szigeteki nyaralásukon ugyanis új szintre emelték a kapcsolatukat. A sztárséf ezt az utazást látta a megfelelő alkalomnak arra, hogy megkérje a táncosnő kezét, akivel 2023-ban, a Dancing with the Stars negyedik évadának köszönhetően szerettek egymásba, amelyet meg is nyertek.

Ahogy azt a Bors kiszúrta, a szerelmesek viszont nemrégiben elhagyták az országot és külföldön töltik a húsvétot, ugyanis Olaszország egyik leggyönyörűbb városából, a meseszép Sorrentoból jelentkeztek be. Krausz néhány fotó kíséretében mindenkinek „boldog nyuszit" kívánt, az pedig még egyelőre kérdéses, hogy vajon meddig maradnak, és mikor térnek vissza Magyarországra.