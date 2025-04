Az eredmény egyszerre elképesztő és ijesztő.

A ChatGPT egy sokoldalú mesterséges intelligencia eszköz, amely számos módon alkalmazható. Úgy tűnik, manapság már bármire képes: kérdésekre válaszolni, történeteket generálni, de meg lehet kérni arra is, hogy képzelje el és rajzolja meg, hogyan néznének ki ma egyes hírességek, ha különböző szépészeti beavatkozások helyett megőrzik egyedi vonásaikat, és a természetes öregedést választják.

Az egyik tartalomgyártó, Emma Robinson, aki az Instagramon „injectorsnow” néven található meg, meg is ragadta azt alkalmat, és kísérletezgetni kezdett: újraalkottatta a mesterséges intelligenciával többek között Hailey Bieber, Bella Hadid, Kylie és Kendall Jenner, Chrissy Teigen eredeti küllemét is a gyerekkori fotóik alapján.

Robinson érdekes eredményre jutott, a Chat GPT által generált fotók elmondása szerint egyszerre döbbentették meg és kápráztatták el. Az Instagram-felhasználó azt írja, ennek alapján teljesen kiszámíthatatlan, ki hogyan öregszik meg, de az esztétikai kezelésekkel sokat változtathatunk magunkon, saját döntésünk alapján, dacolva a genetikánkkal.

Az alábbi videóban Kylie Jenner még egyszer szerepel, akit Donatella Versace követ, de abban Angelina Jolie, Lady Gaga és Megan Fox láthatók is. Igaz, Jolie szinte ugyanúgy néz ki a mesterséges intelligencia szerint is, mint most.

Robinson kiemelte, a videókat szórakoztatás gyanánt tette közzé, az abban szereplő fotók csak találgatások.