Bár PSG Ogli, azaz Papp Olivér 25. születésnapja csak ősszel esedékes, de már most alapos tervezésbe kezdett, hiszen szereti megadni a módját. Tavalyhoz hasonlóan ezúttal is nagy felhajtást szeretne a Kőgazdag fiatalok szereplője, így nem csak helyszínt, hanem a kísérőlányok személyét sem bízza a véletlenre.

Idén két nagy utazást is tervezek. Az egyiket Dubajba, a másikat Ibizára. Egyértelmű, hogy utóbbi helyszínen lesz a születésnapom idén is, tavaly nagyon bejött, hogy ott tartottam.

PSG Ogli ünneplése akkor több okból is emlékezetesre sikerült, hiszen vele tartott Tuvic Aleksandra és barátnője, Natali is. Főhetett is az influenszer feje, hiszen a lányok finoman szólva sem hibátlanul látták el a rájuk bízott feladatot.

„Tavaly is mindenkinek fizettem az útját. Azt kértem, hogy Szandi és Nati segítsenek levezetni azt a castingot, amivel kiválasztjuk a többi lányt, aki velem jön. Ezt végig is vittük, erre a repülőjegyet Nati nem adta oda a kiválasztott lányoknak. Nagyon mérges voltam.” – mesélte a reality-sztár, majd hozzátette: