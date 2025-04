Már nyolc hónapos a gyermek.

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Justin Bieber tavaly augusztusban adta hírül, hogy megszületett az első gyermeke, akit feleségével, Hailey Bieberrel már nagyon vártak. A kanadai énekes akkor az újszülött kisfiuk nevét is megosztotta a rajongókkal: Jack Blues Biebernek nevezték el. Bár a gyermekük születésének tényét örömmel osztották meg a nyilvánossággal, de azóta nem tették a kirakatba a csöppséget, de maga a sztárpár is ritkábban posztol.

Előző hónapban az a hír is felröppent, hogy az Egyesült Államokból Európába teheti át a székhelyét a Bieber házaspár, mert úgy tudni, elegük van Los Angelesből, valamint az őket övező állandó figyelemből. Most viszont az influenszer anyuka kisbabás fotókkal jelentkezett az Instagramján. A friss képeken a gyermekével a karjában látható, de megosztott egy tavaly húsvétkor készült szelfit is.