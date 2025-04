De csak akkor, ha végeznek a mostani projektjükkel.

Bár Dér Heni és Gáspár Győző számára is véget ért A Nagy Duett, az énekesnő így sem unatkozik: két gyermeket nevelnek férjével, Bakos Gergellyel, akivel hat éve vannak együtt. A harmadik baba is szóba került már közöttük, bár úgy gondolják, így, négyesben is kerek az életük.

„A családbővítés a jövő zenéje. A férjem el tudná képzelni, hogy legyen még egy gyermekünk, és én sem zárkózom el tőle. Most épp egy építkezésbe vágunk bele, de ha utána a Jóisten is úgy akarja, akkor jöhet. Majd minden alakul, amikor eljön az ideje” – kezdte a Meglepetés magazinnak Dér, hozzátéve: gyermekeiknek egyébként meglehetősen különböző a személyiségük, a hamarosan négyéves Bendegúz például kifejezetten makacs és dacos.

„Én gyerekként mindig kimondtam, amit gondoltam, ő pont az ellenkezője. Gergő hasonlóan introvertált, sokszor jobban is ért a nyelvén. Blanka viszont igazi csajos kislány. Bevallom, kicsit féltem is, hogy nekem kell majd »megtanítanom« neki ezt az oldalt, mert én mindig is fiúsabb voltam, de belőle ösztönösen jön. Nagyon sokszor fedezünk fel egy-egy hasonló vonást a gyerekeinkben, olyan, mintha görbe tükröt tartanának elénk. Ilyenkor értem, miről beszél a férjem, amikor azt mondja, kell hozzám türelem. A gyerekek tényleg tanítanak minket” – idézte szavait a 24.hu.